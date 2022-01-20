أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 20-1-2022

الاقتصاد
أسعار الدولار
أسعار الدولار
Advertisements

في أخر تعاملات الأسبوع، استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم  الخميس في البنوك العاملة في مصر، حيث سجلت العملة الأمريكية أعلى سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين  يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيها.


 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل- نجم الأهلي خارج كأس العالم للأندية

عاجل.. الأهلي يوافق على انتقال نجمه للدوري الألماني

"ببلاش".. 8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد السودان في كأس أمم إفريقيا 2022

بعد تأهله.. تعرف على المنافس المحتمل لمنتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا

بعد تأهله.. محطات صعبة تنتظر منتخب مصر حتى نهائي كأس أمم إفريقيا

الحكم بالسجن 9 سنوات على نجم ريال مدريد السابق لاغتصابه امرأة

موعد مباراة مصر المقبلة بدور الـ16 في كأس أمم إفريقيا 2021

عاجل.. وفاة مدرب الأهلي السابق بعد صراع طويل مع مرض خطير