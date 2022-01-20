قبل الجولة المقبلة... جدول ترتيب الدوري الإيطالي والهدافين

الفجر الرياضي
إنتر ميلان
إنتر ميلان
Advertisements

يستعرض موقع الفجر الرياضي في السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإيطالي والهدافين، قبل إنطلاق منافسات الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإيطالي.

قبل الجولة المقبلة... جدول ترتيب الدوري الإيطالي والهدافين

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي، بعد نهاية الجولة 22 من المسابقة.
وجاء جدول ترتيب الدوري الإيطالي كالتالي:
1/ إنتر ميلان: 50 نقطة
2/ ميلان: 48 نقطة
3/ نابولي: 46 نقطة
4/ أتالانتا: 42 نقطة
5/ يوفنتوس: 41 نقطة
6/ فيورنتينا: 35 نقطة
7/ روما: 35 نقطة
8/ لاتسيو: 35 نقطة
9/ إمبولي: 29 نقطة
10/ ساسولو: 28 نقطة
11/ بولونيا: 27 نقطة
12/ سبيزيا: 22 نقطة
13/ تورينو: 31 نقطة
14/ هيلاس فيرونا: 27 نقطة
15/ أودينيزي: 20 نقطة
16/ سامبدوريا: 20 نقطة
17/ فينيزيا: 18 نقطة
18/ كالياري: 16 نقطة
19/ جنوى: 12 نقطة
20/ ساليرنيتانا: 11 نقطة
جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الـ22
1/ دوشان فلاهوفيتش، تشيرو إيموبيلي: 17 هدفًا
2/ جيوفاني سيميوني: 12 هدفًا
3/ لاوتارو مارتينيز: 11 هدفًا
4/ دومينيكو بيراردي: 10 أهداف
5/ جواو بيديو غلفاو، دوفان زاباتا، جيانلوكا سكاماكا: 9 أهداف
 

يوفنتوس الدورى الايطالى ميلان انتر ميلان ترتيب الدوري
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلي يوافق على انتقال نجمه للدوري الألماني

"ببلاش".. 8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد السودان في كأس أمم إفريقيا 2022

عاجل- نجم الأهلي خارج كأس العالم للأندية

عاجل.. نجم الزمالك يحسم موقفه النهائي مع الفريق

بعد تأهله.. تعرف على المنافس المحتمل لمنتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا

موعد مباراة مصر المقبلة بدور الـ16 في كأس أمم إفريقيا 2021

عاجل.. وفاة مدرب الأهلي السابق بعد صراع طويل مع مرض خطير

زوجة أمير طعيمة تعلن إصابتها بورم: الدكتور قالي إزاي عايشة كده