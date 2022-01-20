يستعرض موقع الفجر الرياضي في السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإيطالي والهدافين، قبل إنطلاق منافسات الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإيطالي.

قبل الجولة المقبلة... جدول ترتيب الدوري الإيطالي والهدافين



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي، بعد نهاية الجولة 22 من المسابقة.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإيطالي كالتالي:

1/ إنتر ميلان: 50 نقطة

2/ ميلان: 48 نقطة

3/ نابولي: 46 نقطة

4/ أتالانتا: 42 نقطة

5/ يوفنتوس: 41 نقطة

6/ فيورنتينا: 35 نقطة

7/ روما: 35 نقطة

8/ لاتسيو: 35 نقطة

9/ إمبولي: 29 نقطة

10/ ساسولو: 28 نقطة

11/ بولونيا: 27 نقطة

12/ سبيزيا: 22 نقطة

13/ تورينو: 31 نقطة

14/ هيلاس فيرونا: 27 نقطة

15/ أودينيزي: 20 نقطة

16/ سامبدوريا: 20 نقطة

17/ فينيزيا: 18 نقطة

18/ كالياري: 16 نقطة

19/ جنوى: 12 نقطة

20/ ساليرنيتانا: 11 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الـ22

1/ دوشان فلاهوفيتش، تشيرو إيموبيلي: 17 هدفًا

2/ جيوفاني سيميوني: 12 هدفًا

3/ لاوتارو مارتينيز: 11 هدفًا

4/ دومينيكو بيراردي: 10 أهداف

5/ جواو بيديو غلفاو، دوفان زاباتا، جيانلوكا سكاماكا: 9 أهداف

