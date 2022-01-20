عاجل.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.



وأشارت الهيئة في بيان، إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض سطحي على البحر المتوسط، يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة.

تحذيرات عاجلة للمواطنين

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين وخاصة السائقين على الطرق من شبورة مائية صباحًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.



وأوضحت، أن البلاد تشهد طقسًا باردًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، فيما تتعرض لطقس مائل البرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود ليلا، طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع وسط سيناء.

الظواهر الجوية

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية اليوم الخميس، حيث تشهد البلاد أمطارًا خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطرابة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيها من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.