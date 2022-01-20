حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس.. البلاد تتأثر بمنخفض سحطي على البحر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.



وأشارت الهيئة في بيان، إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض سطحي على البحر المتوسط، يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة.

تحذيرات عاجلة للمواطنين

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين وخاصة السائقين على الطرق من شبورة مائية صباحًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.



وأوضحت، أن البلاد تشهد طقسًا باردًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، فيما تتعرض لطقس مائل البرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود ليلا، طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع وسط سيناء.

الظواهر الجوية

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية اليوم الخميس، حيث تشهد البلاد أمطارًا خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطرابة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيها من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة في شبين الكوم والصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 08 العظمى 15

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 07 والعظمى 14

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 04 والعظمى 15

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 08 العظمى 16

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة في السويس الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة في العريش الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة في رفح الصغرى 07 والعظمى 16

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة في نخل الصغرى 01 العظمى 11

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة في طابا الصغرى 10 والعظمى 14

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 00 والعظمى 06

درجات الحرارة في الطور الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 03 والعظمى 15

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 04 والعظمى 15

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 04 والعظمى 15

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 05 والعظمى 15

درجات الحرارة في قنا الصغرى 05 والعظمى 16

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 07 والعظمى 18

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 02 والعظمى 17

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 11 والعظمى 19