عاجل.. إصابات كورونا في الهند تتجاوز 38 مليونا

عربي ودولي
فيروس كورونا- أرشيفية
فيروس كورونا- أرشيفية
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أعلنت السلطات الصحية في الهند، ارتفاع إصابات كورونا في البلاد لتتجاوز 38 مليونًا، وفقًا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

يذكر أن مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) هو مرض معدٍ يسببه فيروس كورونا المستجد (سارس-كوف-2).

ويعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بمرض كوفيد-19 أعراضًا خفيفة أو متوسطة، ويتعافون من دون علاج خاص. لكن البعض منهم سيمرض بشكل حاد ويستلزم رعاية طبية.

ويمكن أن ينتقل الفيروس من فم الشخص المصاب بالعدوى أو أنفه عن طريق جزيئات سائلة صغيرة عند السعال أو العطس أو التكلم أو الغناء أو التنفس. تتنوع هذه الجزيئات ما بين القُطيرات الكبيرة الحجم من الجهاز التنفسي والأهباء الجوية الأصغر حجمًا.

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