في معرض القاهرة للكتاب.. مريم جبل تكشف حكايات وأسرار محمود صلاح مع مبارك وحسن نصر الله وسعاد حسني

صدر حديثًا عن دار سما، للنشر والتوزيع، كتاب "المشاهير.. أسرار وحكايات"، للكاتبة الصحفية مريم جبل، للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامتها نهاية يناير الجاري.

الكتاب يكشف عن الكثير من الحكايات والأسرار للكاتب الراحل محمود صلاح مع عدد من المشاهير من بينهم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وحسن نصرالله، ومصطفى أمين، ورفيق الحرير، وسعاد حسني، وغيرها من الأحداث مع آخر ملوك مصر.

ويكشف محمود صلاح في الكتاب، عن كواليس لقائه بـ "حسن نصرالله"، قائلا إن الموقف كان رهيبًا، وجاء بعد فترة طويلة من محاولة الالتقاء به، لإجراء حوارًا صحفيًا، لافتا إلى أنها لم تكن المقابلة الوحيدة مع حسن نصرالله فقد التقى به في سوريا، عندما ذهب لإداء العزاء في وفاة حافظ الأسد.

ويوضح محمود صلاح، أنه لم يلتق بسعاد حسني في مصر مطلقًا، وأنه هاجمها عن جهل دون أن يدري، وكان ذلك قبل سفرها للعلاج في باريس، مؤكدًا أنه كتب مقالا تسأل فيه: “هل كانت سعاد حسني ثملة أم أنها تتعاطي المخدرات؟”.

كما يكشف الكتاب تجربة الراحل في التحقيق حول سرقة لوحة ظهرت الخشاش، من متحف محمد محمود خليل، حيث إنه خاض مغامرة لتويث محاولة سرقة حقيقية للمتحف، ليؤكد من خلالها أن المتحف غير مؤمن، ولم توجد به كاميرات أو أجهزة إنذار.

الكتاب يضم الكثير من الحكايات والأسرار الخاصة بالراحل محمود صلاح.

وجاء على غلاف الكتاب كلمة الكاتبة تقول:

في 16 ديسمبر رحل أستاذي محمود صلاح، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 69 عامًا، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفسية في القاهرة، ولم يكن طموحي الوحيد وأنا أسجل سلسلة حوارات مع رائد صحافة الحوادث وأحد أبرز أعلامها، مجرد إشباع رغبة الصحفي الفطرية في إجراء حوار والسلام، ونشأ بداخلي فضول لمعرفة دفتر أحوال سنوات قضاها صلاح في مطبخ الصحافة، تصلح لأن نستفيد من ظروفها، ودروسها وكواليس الصراعات في مهنة البحث عن المتاعب.