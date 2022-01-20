أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الخميس 20 يناير 2022

وفقا لسوق العبور

حققت أسعار الخضروات والفاكهة في مصر استقرار اليوم الخميس 20 يناير 2021، وسط تراجعات في بعض الأصناف بفضل الجهود الحكومية لزيادة المساحات المزروعة منها لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومنع حدوث تقلبات حادة في اسعارها.

أسعار الخضروات:

ووفقا للموقع الإلكترونى لسوق العبور، قد تراوح سعر كيلو "الطماطم" بين 1.5 و3.5 جنيه، وكيلو "البطاطس" بين 2 و3.75 جنيه، وكيلو "البصل" بين 2 و2.75 جنيه، وكيلو "الكوسة" بين 3.5 و9.5 جنيه، وكيلو "الفاصوليا" بين 6 و8 جنيهات، و"الباذنجان البلدي" بين 3 و6 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفلفل الرومي ما بين 3 و8 جنيهات، و"الفلفل الحامي" البلدي بين 3 و8 جنيهات، كما بلغ سعر كيلو "الملوخية" بين 3 و10 جنيهات، والخيار الصوب" بين 4 و7 جنيهات، والبسلة بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

وعلى صعيد أسعار الفاكهة فقد استقر سعر "البرتقال أبو سرة" بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، وكيلو البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات، وكيلو "اليوسفي" بين 2.5 و4.5 جنيه، وكيلو الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات

تراجع في اسعار الخضروات والفاكهة خلال ديسمبر:

واظهر تقرير اسعار المستهلكين خلال شهر ديسمبر الماضي تراجع اسعار الخضروات بنسبة 8.2%، بينما حققت اسعار الفاكهة ارتفاعات 0.9%.