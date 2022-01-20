درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 20-1-2022 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، الموافق الـ20 من يناير 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

درجات الحرارة اليوم

وتوقعت الهيئة أن تشهد درجات الحرارة اليوم انخفاضا ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة وحالة الطقس

وأوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة تميل للبرودة على جنوب الصعيد، ويكون الطقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن طقس اليوم يشهد أمطارا خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتشهد درجات الحرارة شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الخميس

درجات الحرارة في القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجات.

درجات الحرارة في الإسكندرية العظمى 15 والصغرى 08 درجات.

درجات الحرارة في مطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجات.

درجات الحرارة في سوهاج العظمى 15 درجة والصغرى 05 درجات.

درجات الحرارة في قنا العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجات.

درجات الحرارة في أسوان العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجات.

درجات الحرارة في سانت كاترين العظمى 6 درجات والصغرى صفر.