الدكتورة هبة عبد الناصر تتقدم ببلاغ ضد سفير سابق لتطاوله على الزعيم الراحل

تقدمت الدكتورة هبة عبد الناصر، ابنه شقيق الزعيم جمال عبد الناصر، ببلاغ رقم ١٥٧٥٩ إدارى قصر النيل ضد سفير سابق يدعى "هـ.هـ" لتطاوله على شخص الزعيم الراحل.

وأكدت، أنها فوجئت باقتحام هذا الشخص صفحتها الشخصية بوابل من الشتائم والسباب واتهامه لعمها الراحل بتخريب البلاد وتوعده بمطاردتها فى أى مكان للنيل من خالد الذكر هذا.

وأضافت هبة عبد الناصر، أنها تقدمت ببلاغ وسيتم تحريك دعوه قضائية أمام المحكمة المختصة وأنها لن تتوانى في مقضاة أى شخص توسل له نفسه التطاول على عمها الزعيم جمال عبد الناصر.

واستكملت، أنها لاحظت تجدد حمالات التشويه له في ذكرى ميلاده من طيور الظلام والجماعة الإرهابية، وأعوانهم، مؤكدة أنها ستتصدى لهم كما فعلت من قبل عندما تعرضت لمحاوله اغتيال على يد الإخوان وقت قيادتها لحملة الرئيس السيسى فى انتخابات 2014 بالإسكندرية، وأن تلك المحاولات الرخيصة لن تثنيها عن دعم الدولة المصرية وقائدها عبدالفتاح السيسي.