معلومات عن محمد عبد المنعم الذي سجل أولى أهدافه مع منتخب مصر

تصدر محمد عبد المنعم لاعب الأهلي المعار إلى صفوف فيوتر الوافد الجديد إلى الدوري المصري الممتاز، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما دون أولى أهدافه مع منتخب مصر.

محمد عبد المنعم

ونجح محمد عبد المنعم مدافع المنتخب الوطني في تسجيل هدف اللقاء الوحيد أمام السودان الشقيق، في المباراة التي أقيمت يوم أمس ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون.

هدف محمد عبد المنعم

ودخل محمد عبد المنعم حسابات المدير الفني البرتغالي للمنتخب الوطني، بعدما تعرض مدافع الفريق الأساسي ولاعب الزمالك محمود حمدي الونش، الذي تعرض لإصابة.

محمد عبد المنعم ضمن قائمة هدافي إفريقيا

وكتب محمد عبد المنعم حروف اسمه من ذهب في قائمة هدافي منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية على مر التاريخ، بهدفه الذي سجله في مرمى السودان من رأسية متقنة.

محمد عبد المنعم وتأهل منتخب مصر

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية بهدف لاعبه محمد عبد المنعم في ختام الجولات أمام السودان، ليصعد المنتخب وصيفا للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط وخلف نيجيريا متصدر المجموعة بـ9 نقاط.

محمد عبد المنعم ينال إعجاب الجماهير

ونال محمد عبد المنعم لاعب الأهلي المعار إلى صفوف فيوتشر إعجاب جماهير الكرة المصرية لما ظهر عليه مع المنتخب الوطني، حيث بدا وكأنه يلعب دوليا منذ سنوات بسبب هدوئه الكبير وثقته العالية.

وترصد بوابة الفجر أبرز المعلومات عن محمد عبد المنعم في السطور التالية:

لعب محمد عبد المنعم في صفوف ناشئي الأهلي 99، واستعان به المدير الفني السابق للمارد الأحمر فايلر ليخرج اللاعب بعدها على سبيل الإعارة لنادي سموحة ولم يشارك سوى في 8 مباريات ونجح في تسجيل هدف وحيد.

تألق محمد عبد المنعم

وتألق محمد عبد المنعم بعد تجديد عارته بطلب منه، حيث قدم أداءً كبيرا نجح خلاله في قناع موسيماني بإمكاناته الكبيرة ليقرر بقاء اللاعب وعدم الاستناء عنه، ويخرج إعارة ويضمن المشاركة.

إعارة محمد عبد المنعم

أعير محمد عبد المنعم إلى صفوف نادي فيوتشر الوافد الجديد إلى مسابقة الدوري المصري الممتاز ويثدم أداء كبيرا بعد مشاركته في كافة المباريات التي يخوضها الفريق.