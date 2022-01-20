تأهل مصر ونيجيريا.. تعرف على ترتيب المجموعة الـ2 في أمم إفريقيا

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ترتيب مجموعة مصر
ترتيب مجموعة مصر
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نجح منتخب مصر في التأه إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، عقب الفوز على السودان الشقيق بهدف عن طريق رأسية لاعب الأهلي المعار إلى فيوتشر محمد عبدالمنعم.

 

ترتيب مجموعة مصر

 

وتاهل منتخب نيجيريا إلى الدور الـ16 عن المجموعة الثانية التي تضم مصر وغينيا بيساو والسودان متصدرا المجموعة برصيد 9 نقاط بعدما فاز على الثلاثاءة فرق الموجودة معه.

 

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية ترتيب مجموعة مصر "الثانية" في السطور التالية:

 

نيجيريا 9 نقاط فى المركز الأول. 

 

مصر 6 نقاط فى المركز الثانى.

 

السودان نقطة واحدة فى المركز الثالث.

 

غينيا بيساو نقطة وحيدة فى المركز الرابع.

 

وخسر منتخب مصر في أولى مواجهاته أمام نيجيريا في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، بهدف نظيف، بينما فاز على منتخبي غينيا بيساو والسودان.

 

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