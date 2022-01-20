مصطفى محمد على رادار 5 أندية أوروبية

تألق اللاعب مصطفى محمد نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف جالاتا سراي التركي، مع فريقه، ما وضعه على رادار العديد من الأندية الأوروبية التي تأمل في الظفر بخدماته.

مصطفى محمد

ودخل مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ضمن أهداف عدة أندية داخل القارة الأوروبية، بعدما أعير من صفوف الزمالك المصري إلى جالاتا سراي، ويتم تفعيل بند الشراء للحفاظ على اللاعب.

شراء مصطفى محمد

وفعل جالاتا سراي بند الشراء الدائم في عقد اللاعب الشاب الملقب بالـ "الأناكوندا" مصطفى محمد بدفع 4 ملايين دولار في نهاية العام الماضي 2021.

ما قدمه مصطفى محمد

وخاض مصطفى محمد صاحب الـ24 عامًا، 46 مواجهة مع فريقه التركي جالاتا سراي ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 2 آخرين، ما جعله وجهة العديد من الأندية الأوروبية.

وترصد بوابة "الفجر" الإلكترونية، لمتابعيها وقرائها الكرام الـ5 أندية الراغبة في ضم مصطفى محمد بالسطور التالية:

مصطفى محمد ونادي إشبيلية

يحاول نادي إشبيلية الإسباني تدعيم صفوفه ولا سيما فيما يتعلق بالخط الهجومي، رغم وجود رفائيل مير ويوسف النصيري وأوكامبوس، ما يعطي احتمالية التعاقد مع مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي.

هل ينتقل مصطفى محمد إلى ليون الفرنسي؟

وانتشرت تقارير في الآونة الأخيرة حول رغبة ليون الفرنسي مع الدولي المصري مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حسبما أوضحت إذاعة "مونت كارلو".

مارسيليا وضم مصطفى محمد

ويعتبر فريق مارسيليا الفرنسي من الأنية التي تأمل في تدعيم صفوفها الهجومية، رم وجوده ضمن الثلاثة فرق الأولى في ترتيب الدوري الفرنسي، بينما توجد تكهنات حول ضم المصري مصطفى محمد إلى صفوفه.

مصطفى محمد والدوريات الألمانية

وارتبط اسم الأناكوندا مصطفى محمد بالانتقال إلى صفوف الدوري الألماني وتحديدا هيرتا برلين من أجل تدعيم صفوفه الهجومية والخط الأمامي حيث يعاني في الترتيب ومهدد بالهبوط.

هل ينتقل مصطفى محمد إلى بوردو

يسعى بردو إلى تأمين خطوطه الهجومية بعدما عانى من سوء النتائج ما ق يدفعه إلى التعاقد مع مصطفى محمد الولي المصري، ويرتبط اسم "الأناكوندا" بالانتقال إليه، نظرا لما يتمتع به الدولي المصري من إمكانات وقوة بنية كبيرة.