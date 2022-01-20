الزراعة تتابع محطة البحوث والمشروعات الزراعية في توشكى



قام د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والدكتور رضا محمد على مدير معهد المحاصيل الحقلية والدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية والدكتور خالد السلاموني رئيس الاداره المركزية المحطات والدكتور ماهر المغربي المدير التنفيذي للمشروعات المشتركة المصرية الافريقية والدكتور هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة يرافقهم د اشرف ابو العز مدير محطه بحوث توشكي.

قام الوفد بزيارة المحطة البحثيه بتوشكي ومزارع الشركه الوطنيه لاستصلاح وزراعه الأراضي الصحراوية.

وأكد سليمان ان الزيارة للمحطة البحثيه بتوشكي تأتي في إطار توجيهات وزير الزراعة المستمرة لمتابعة المحطات البحثية وزراعة جميع المساحات الخالية فيها حيث تفقد زراعات القمح والنخيل وغيرها من الانشطة بالشركه الوطنية وذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة بزياده التعاون مع الشركة وتقديم الدعم الفني الكامل المطلوب للمزرعة وضروره تواجد فريق بحثيي بالمزرعة.

ومن ناحيته أكد "صالح" على ضروره رفع كفاءة المحطة البحثية بتوشكي واستغلالها الاستغلال الامثل لخدمه المنطقة والمزارعين واستغلال الكفاءات البشرية الموجوده بها

والجدير بالذكر أن المحطة البحثية فى توشكي تبلغ مساحتها ٤٤٠ فدان منزرع منها ٣٦٠ فدان حاليا بنخيل البلح البرحي والجاف والموالح والمانجو ومحاصيل حقلية أخرى مثل القمح والشعير والفول البلدي.