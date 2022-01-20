فااتورة التليفون الأرضي.. ننشر لكم كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق الدفع المختلفة، تسهيلا على المواطنين دفع فاتورة التليفون الأرضي ومعرفة قيمتها بسهولة بدلا من الذهب للسنترالات وتفادي انتشار فيروس كورونا.

سداد قيمة فتورة التليفون الأرضي يناير 2022

فاتورة التليفون الأرضي، تم إصدرها بداية من شهر يناير ويتم سدادها حتى يوم 14 من فبرير المقبل، وعلى العملء المبادرة لدفع قيمة الفاتورة وتجنب الغرامة، حيث أنه في حالة عدم السدد يتم وضع التليفون إستقبال فقط.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2022

الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات على الانترنت.

ومن ثم يجب إدخال كود المحافظة ورقم التليفون

ثم يتم الضغط على الاستعلام.

كما يمكن أيضا الاتصال برقم خدمة العملاء الخاصة بالمصرية للاتصالات، لمعرفة قيمة الفاتورة لسهولة السداد قبل الموعد المحدد من جانب الشركة المصرية للاتصالات

فاتورة التليفون الأرضي وطرق الدفع المختلفة

يمكن للعملاء الدفع الالكتروني عبر موقع الشركة أو في مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات) أو مصاري أو الدفع عن طريق مكاتب البريد أو عبر خدمة فودافون كاش - خدمة فوري - خدمة سداد - خدمة Bee - خدمة خدماتي - خدمة أمان - خدمة ممكن.

ومن هنا تكون قد نشرت بوابة الفجر الإلكترونية أبرز التفاصيل والمعلومات حول فاتورة التليفون الأرضي يناير 2022 وكيفية الاستعلام عن الفاتورة بالخطوات إلكتورنيًا.