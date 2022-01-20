ميناء دمياط يتداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال ال` 24 ساعة الماضية 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء - في بيان اليوم الخميس - أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2472 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وقطار آخر بعد أن فرغ 24 حاوية قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5 آلاف و194 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 140 ألفا و706 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 160 ألفا و331 طنا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 44 ألفا و361 طنا شملت (23 ألفا و580 طن فوسفات و1500 طن كسب صويا و6 آلاف طن ملح و7 آلاف و850 طن يوريا و5 آلاف و431 طن رمل.. فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 66 ألفا و498 طنا تضمنت (31 ألفا و500 طن ذرة و8 آلاف طن خردة و11 ألفا و251 طن حديد و10 آلاف و373 طن قمح و3 آلاف و558 طن أبلاكاش و1816 طن زيت طعام).