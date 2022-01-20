23.6 % ارتفاعًا في قيمة التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية



ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية بنسبة بلغت 23.6% خلال أول 10 أشهر من 2021، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان له اليوم الخميس، إن قيمة التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية خلال أول 10 أشهر من 2021 وصلت إلى 1.9 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وقال الجهاز إن قيمة الواردات المصرية من كوريا الجنوبية ارتفعت خلال أول 10 أشهر من 2021 إلى 1.4 مليار دولار مقابل 938.4 مليون دولار، بنسبة زيادة 44.8%.

وأضاف البيان، أن قيمة الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية انخفضت خلال أول 10 أشهر من العام الماضي لتسجل 560.2 مليون دولار مقابل 613.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة تراجع قدرها 9.5%.

وجاءت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى كوريا الجنوبية خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 كالتالي: الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 455 مليون دولار، ومنتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 42 مليون دولار، وأغذية حيوانات بقيمة 32 مليون دولار.

كما تضمنت الصادرات المصرية لكوريا مصنوعات حجر وأسمنت بقيمة 18 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 3 ملايين دولار، حسب البيان.

ووفقا للبيان، جاءت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من كوريا الجنوبية خلال أول 10 أشهر من عام 2021 كالتالي: آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 328 مليون دولار، وسيارات وجرارات ودراجات بقيمة 266 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 195 مليون دولار، وقاطرات وعربات وأجهزة إشارة للسكك الحديدية بقيمة 182 مليون دولار، وأجهزة للبصريات والسينما بقيمة 92 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الكورية الجنوبية في مصر 19.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 12.1 مليون دولار خلال العام المالي السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 62.9%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بكوريا الجنوبية 7.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 5.2 مليون دولار خلال العام المالي السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 49.1%.

بينما بلغت قيمة تحويلات الكوريين الجنوبيين العاملين في مصر 3.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 3.4 مليون دولار خلال العام المالي السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 4.4 %، حسب البيان.