حالة الطقس غدا.. انخفاض الحرارة وشبورة كثيفة على الطرق

ننشر لكم في النقاط التالية تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 21-2-2022، وفقا لما قالته الأرصاد الجوية في البيان التفصيلي الصادر عن الهيئة اليوم.

حالة الطقس غدا

انخفاض بالحرارة غدا الجمعة بجميع أنحاء الجمهورية.

يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

يسود البلاد طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

يكون الطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

برودة ليلا وشبورة مائية كثيفة

في الليل تشهد البلاد برودة شديدة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



غدا الجمعة يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



درجات الحرارة المتوقعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة تسجل العظمى 16 درجة والصغرى 07 درجة.

أما درجات الحرارة في الإسكندرية تسجل العظمى 16 والصغرى 09 درجة.

ودرجات الحرارة في مطروح تصل العظمى لـ 15 درجة أما الصغرى 08 درجة.

وتشهد درجات الحرارة في سوهاج انخفاض حيث تصل العظمى لـ 16 درجة والصغرى 05 درجة.

وتسجل قنا العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجة، أما أسوان فتصل العظمى لـ20 درجة والصغرى 06 درجة.

تسجل سانت كاترين العظمى 6 درجات والصغرى صفر.