موانيء البحر الأحمر تتداول 684 شاحنة و2465 طن بضائع عامة ومتنوعة

شهدت مواني البحر الأحمر تداول 2465 طن بضائع عامة ومتنوعة و684 شاحنة و572 سيارة ملاكي.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الخميس أن حركة الصادرات شملت 937 طن بضائع عامة و221 شاحنة و13 ملاكي، بينما شملت حركة الواردات عامة 1528 طن بضائع عامة ومتنوعة 463 شاحنة و559 سيارة ملاكي ومتواجد 13 سفينة علي أرصفة الموانئ.

وأوضحت الهيئة أن ميناء سفاجا استقبل السفينة دليلة بحمولة 79 شاحنة و5 سيارات ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 73 شاحنة و65 ملاكي، والسفينة أمل بحمولة 55 شاحنة و5 سيارات ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 73 شاحنة و31 سيارة ملاكي والسفينة حإجذدحإخة فارغة قادمة من الهند لتحميل الفوسفات.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة بريدج، وغادرته السفينة سيناء حيث تم استقبال 83 شاحنة بحمولة 1447 طن بضائع عامة وترنزيت 81 طنا متجهة إلى ليبيا وتصدير 38 شاحنة بحمولة 937 طنا، بينما استقبل ميناء السويس السفينة النوي اكسبريس بحمولة 453 سيارة و27 معدة قادمة من جدة.