تنظيم الاتصالات الأردنية تكشف حقيقة تداخل إشارات أنظمة الملاحة الجوية مع شبكات الجيل الخامس

أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية أنه لا وجود لأي تداخل بين إشارات أنظمة الملاحة الجوية مع شبكات الجيل الخامس في الأردن.



وقالت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، إن الأردن يقع ضمن الإقليم الأول (منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا)، والمتعلق بالتوزيع العالمي للترددات، وفقًا للاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تستخدم نطاق التردد 3400-3800 م.هـ، وهو بعيد نسبيا عن النطاق المخصص لأنظمة الملاحة الجوية 4200-4400 م. هـ، ما يعني تفادي التداخل المحتمل بين أنظمة الجيل الخامس، وأنظمة الملاحة الجوية للطائرات مستقبلا.



وأشار البيان إلى أن ما تناولته وسائل الإعلام حول الموضوع بما يتعلق بالولايات المتحدة الأميركية حدث كونها تقع ضمن الإقليم الثاني لتوزيع الترددات، والذي يستخدم نطاق التردد 3700-3980م. هـ، وهو ما قد يسبب هذا التداخل، وذلك لا ينطبق على المملكة. وأوضح أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للاتصالات، ولجان الدراسات الفنية المنبثقة عنه على مراجعة ومتابعة التقارير والنتائج الفنية بهذا الخصوص مع الأخذ بعين الاعتبار الممارسات التي اتخذتها بعض الدول الأوربية والعالمية لاحتواء أي مشاكل قد تظهر مستقبلا.