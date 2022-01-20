شركة إيطالية بصدد تركيب وحدات فوتوفولتية بـ "نيوم" في السعودية

تبدأ شركة "فلاي سولارتك سولشنز" الإيطالية قريبا تركيب الوحدات الكهروضوئية – فوتوفولتية- لمدينة "نيوم" المستقبلية في شمال المملكة السعودية العربية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت الشركة، في بيان، إنها سوف تبدأ قريبا في تركيب الوحدات الكهروضوئية للإنارة العامة لمدينة "نيوم"- تحت الإنشاء- في شمال السعودية.

وقامت الشركة الإيطالية بتصميم وإنتاج 2000 لوحة شمسية اسطوانية صلبة وفائقة الرقة للبنية التحتية للإضاءة العامة في المدينة الجديدة. تقوم الألواح، التي يبلغ ارتفاع كل منها 4.80 متر وبطاقة 380 وات، بلف الجزء العلوي من كل عمود وتشغيل مصباح LED المثبتة على الأعمدة. ووفقا للشركة، فإن هذه الألواح سوداء ومتكاملة تماما ولا يمكن تمييزها بالعين المجردة.

وتبلغ الطاقة الإجمالية للبنية التحتية الكهروضوئية التي أنشأتها الشركة الإيطالية نحو 0.76 ميغاوات. ويتم تركيب بطارية شمسية "متصلة بالشبكة" عند قاعدة كل عمود، قادرة على نقل الطاقة إلى الشبكة عند الشحن أو استقبال الطاقة من الشبكة إذا كانت الطاقة المولدة من الشمس غير كافية.