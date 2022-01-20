الإعلان عن الفائزين الثلاثة في مسابقة "دبي لرواد الأعمال الذكية"

أعلنت "دبي للمشاريع الناشئة" - إحدى مبادرات غرفة تجارة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال - عن الفائزين الثلاثة بالدورة السادسة من مسابقة "دبي لرواد الأعمال الذكية"، وذلك خلال حفل أقيم اليوم في مركز دبي للمعارض بإكسبو 2020 دبي على هامش فعاليات منتدى "إنتربرايز أجيليتي 2022".

وحصد مشروع "إيدوبلويمنت بورتالز EduPloyment Portals على المركز الأول، وهو عبارة عن منصة توظيف عالمية إلكترونية لتدريب العمال ذوي الياقات الزرقاء على إتقان اللغة الإنجليزية وتوظيفهم في وظائف أفضل، في حين حصل ديواما Diwama على المركز الثاني وهو مشروع قائم على برنامج يعمل بالذكاء الاصطناعي للتعرف على الصور ومتخصص بأتمتة عملية إعادة تدوير النفايات للشركات، واحتلت "سول أرتست Soul Artists المركز الثالث، وهي عبارة عن منصة عالمية إلكترونية لحجوزات مشاركات الفنانين والموسيقيين في الفعاليات والمناسبات.

وتم تكريم الفائزين من قبل سعادة فيصل جمعة بالهول، عضو مجلس إدارة غرف دبي، وبحضور عدد من أبرز قادة ورواد الأعمال في المنطقة.

وجاء الإعلان عن الفائزين بعد تقديم المتأهلين العشرة للمرحلة النهائية من المسابقة عروضًا تعريفية أمام لجنة من المحكمين الخاصة بالمسابقة، وذلك بحضور مستثمرين وشركات مهتمة بالتعاون مع هذه المشاريع الناشئة.

وشملت قائمة المتأهلين العشرة للمرحلة النهائية من المسابقة كلا من مشروع "إيدوبلويمنت بورتالز Portal ومشروع "هامبلز" و"سول أرتست Soul و"منهات " و"ديواما" و"هايدرو وند إنيرجي " و"باليت بال " و"ون موتو" و"أيوتايز" و"ديجيتال إنيرجي".

وشملت قائمة لجنة التحكيم كلا من توماسو ردريجز، المدير التنفيذي لشركة طلبات، ومنى عطايا، الرئيس التنفيذي لشركة "ممزورلد"، وطلال بياع، الرئيس التنفيذي لشركة "بيزات"، ورجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج "فينتك هايف" التابع لمركز دبي المالي العالمي.

وفي كلمته الترحيبية خلال الحفل، كشف فيصل بالهول عن أن عدد الأفكار المقدمة للمسابقة على مدى دوراتها الست بلغ أكثر من 2،000 فكرة مبتكرة، مشيرًا إلى أن هذه الأفكار ستضيف إلى بيئة الأعمال في دبي ابتكارية وتميزًا، وتعزز من رؤيتها في التحول الذكي، مؤكدًا أن المشاركات من دولة الإمارات استحوذت على 71% من الطلبات المقدمة في الدورة الحالية من المسابقة، تليها جنوب آسيا بنسبة 10%، ودول الشرق الأوسط بنسبة 7%، وإفريقيا بنسبة أكثر من 4%.

وقال: لا توجد منصة أفضل من إكسبو 2020 دبي للمتأهلين النهائيين لمسابقتنا لتقديم عروضهم والتعريف بمشاريعهم وأفكارهم المبتكرة التي تتحدى الوضع الراهن وتعمل على دعم التحول نحو القطاعات المستقبلية، ومن خلال مواءمة هذه المسابقة مع إكسبو 2020، فإننا نخلق المزيد من الفرص والمزايا للشركات الناشئة المشاركة ووضع دبي كمنطقة رائدة للابتكار.

وتلقت "دبي للمشاريع الناشئة" مع إقفال باب الترشيح أكثر من 280 فكرة مبتكرة حول التجارة والفرص والاستدامة وذلك ضمن الدورة السادسة من المسابقة، حيث جرى اختيار 30 طلبا في المرحلة الأولية، ثم تأهل 10 فائزين للمرحلة التقييمية النهائية، قبل أن يتم اختيار الفائزين الثلاثة من قبل لجنة التحكيم.

وحصل الفائزون الثلاثة على جائزة نقدية قيّمة بالإضافة إلى توفير التدريب والدعم والتوجيه التي ستساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية، حيث أن هذه المسابقة كانت مفتوحة أمام جميع رواد الأعمال من دولة الإمارات وخارجها، حيث تطلب من جميع المتسابقين أن يقدموا أفكارهم التجارية التي تدعم التوجهات التكنولوجية والرؤية المستقبلية لدبي والتي تشمل الاستدامة والفرص والتجارة.

وتهدف المسابقة إلى مساعدة رواد الأعمال الشباب ليكونوا جزءًا من مبادرات دبي الاستراتيجية، بالإضافة إلى تعزيز دور رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع ليكونوا جزءًا من استراتيجية حكومة دبي في تعزيز دور الإمارة لتكون مركزًا عالميًا للأعمال المبتكرة.

وتعتبر "دبي للمشاريع الناشئة"، التي أطلقتها غرفة تجارة دبي خلال العام 2016، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتجسد قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، حيث تعتبر مصدرًا رئيسيًا للمعلومات والدعم لرواد الأعمال في دبي، ويمكن للزوار الاطلاع على فرص العمل الجديدة، كما يمكن الاشتراك بأهم الأحداث التي تركز على التكنولوجيا، والدورات واللقاءات وغيرها من المعلومات الهامة.. وتدعم "دبي للمشاريع الناشئة" استراتيجية غرفة تجارة دبي الرامية إلى دعم رواد الأعمال وتشجيع الابتكار.