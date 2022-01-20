"الإتحاد العربي للمعارض" ينظم النسخة الأولى من معرض "Arab Expo" في الأردن

ينظم الإتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية العامل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية.. النسخة الأولى من المعرض العربي الأول "Arab Expo" في يونيو القادم بالمملكة الأردنية الهاشمية وذلك ضمن جهود الإتحاد الرامية إلى تعزيز سبل التعاون البيني العربي من خلال إستشراف البرامج والمبادرات التي من شأنها وضع أسس لاقتصاد عربي قوي ومستدام عبر قطاع المعارض والمؤتمرات.

جاء ذلك خلال الإجتماع الدوري الأول للعام 2022 الذي عُقد عبر الاتصال المرئي برئاسة سعادة سيف محمد المدفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة وحضور أعضاء مجلس الإدارة وسعادة محمود يوسف الجراح أمين عام الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية.

وأشاد سعادة سيف محمد المدفع بجهود أعضاء مجلس إدارة الإتحاد والأمين العام خلال الفترة الماضية وحرصهم الدائم على التواصل المستمر عبر الإجتماعات الدورية والملتقيات غير العادية التي من شأنها تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات في البلدان العربية والتي تجسدت مؤخرا بإعلان مجلس الوحدة الإقتصادية العربية عن دعمه الكامل للإتحاد ما يعد خطوة هامة نحو تعزيز مكانته كمنصة إقتصادية تكاملية مشتركة إلى جانب توحيد الجهود العربية للخروج من التحديات التي يواجهها قطاع المعارض العربي.

ودعا المدفع الدول الأعضاء إلى تسهيل كافة الإجراءات للجهات الراغبة في المشاركة بالنسخة الأولى من المعرض العربي الأول وتسريع الخطوات الإجرائية مؤكدا أهمية الحدث في تحقيق أهداف الإتحاد الرامية إلى تنمية التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين الأقطار العربية من خلال تطوير صناعة تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية في البلدان العربية.

من جانبه أوضح سعادة محمود يوسف الجراح أن جدول أعمال الإجتماع تضمن المصادقة على محضر الإجتماع السابق إلى جانب المصادقة على عضوية الأردن في مجلس الإدارة ومناقشة مقترح تنظيم معارض في كافة الدول العربية الأعضاء تحت مظلة الإتحاد وبرعايته ودعمه والذي من شأنه تعزيز سـياحة المعـارض والمؤتمـرات وتقديم الدعم والمسـاندة لها والترويج لها عالميا.. داعيا إلى ضرورة تضافر الجهود للنهوض بالعمل العربي المشترك ومؤكدا أهمية دور الهيئات الحكومية الناظمة للقطاع من خلال وجودها كمظلة وحاضنة لصناعة المعارض والمؤتمرات في جميع الدول العربية.

يذكر أن الإتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية هو أحد الإتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الإقتصادية العربية ويشارك في الإجتماعات والمؤتمرات التي تعقد في نطاق جامعة الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية ويهدف إلى المساهمة في تنمية التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين الأقطار العربية.