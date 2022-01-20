موسيماني يستقر على ثنائي دفاع الأهلي أمام المقاولون

الفجر الرياضي
موسيماني
موسيماني
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، لمواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الرابطة للأندية المحترفة.


واستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير للقلعة الحمراء على الدفع بالثنائي محمد نصير ومغربي في قلبي الدفاع أمام الذئاب. 
 

وكان الأهلي قد تعادل مع الإسماعيلي بهدف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ثاني جولات كأس الرابطة للأندية.

 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع المقاولون العرب غدا على ملعب السلام في الجولة الثالثه من كأس الرابطة.


 

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