صدام ناري.. تعرف على منافس منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا



تحدد بشكل نهائي منافس منتخب مصر في دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة حاليًا في الكاميرون وتستمر حتى السادس من شهر فبراير المقبل.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا بعدما احتل وصافة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد فوزين على السودان وغينيا بيساو وهزيمة من منتخب نيجيريا.

منافس منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب كوت ديفوار في دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021، وذلك بعدما احتل منتخب الأفيال صدارة ترتيب المجموعة الخامسة عقب فوزه الساحق على منتخب الجزائر بنتيجة 3-1.

وستقام مباراة مصر ضد كوت ديفوار في دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا، يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

في حالة تخطي منتخب مصر نظيره الإيفواري في دور الـ16، والتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا، سوف يصطدم بالفائز من مباراة المغرب ومالاوي.

