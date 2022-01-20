دبي كوميرسيتي تطلق حزمة تحفيزية لتأسيس الأعمال بمناسبة العام الجديد

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت "دبي كوميرسيتي" أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا عن إطلاق حزمة تحفيزية لتأسيس الأعمال وتسجيل الشركات وحجز المساحات المكتبية ضمن مرافقها والمتاحة حصرًا للشركات الجديدة والمستثمرين المحتملين.

وأوضحت دبي كوميرسيتي أن البرنامج يشمل إمكانية دفع الرسوم المتعلقة بتأسيس الأعمال والخدمات بشكلٍ شهري ويمكن الاستفادة منها عبر جميع أنواع مساحات الأعمال والمكاتب التي توفرها باستثناء المكاتب الذكية فيما يشترط على الجهات الراغبة بالاستفادة من هذه الحزمة توقيع عقد استئجار ونقل عملياتها إلى المنطقة الحرة قبل نهاية شهر يناير الجاري.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على الدور الاستراتيجي والفعال للمنطقة الحرة تجاه تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني ودعم الشركات المحلية والإقليمية والعالمية التي تطمح لدخول قطاع التجارة الإلكترونية وتنمية أعمالها والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة التي يوفرها القطاع وذلك عبر توفير منظومة شاملة للتجارة الإلكترونية وبيئة عمل مستقرة ومستدامة وتنافسية للشركات والمستثمرين.

وقد جرى تطوير دبي كوميرسيتي على مساحة 2.1 مليون قدم مربعة وبتكلفة 3.2 مليارات درهم لتقديم الدعم لشركات التجارة الإلكترونية الجديدة والحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

وتوفر دبي كوميرسيتي مجموعة من المكاتب الحديثة والمستودعات المتطورة إلى جانب خدمات الميل الأخير أو التوصيل إلى الوجهة النهائية.

وبفضل البنية التحتية العالمية المستوى توفر المنطقة الحرة أيضًا مساحات مكتبية مرنة ومراكز قابلة للتطوير بما يوفر خيارات متعددة للشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية وغيرها.

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