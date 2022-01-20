مباراة مصر والسودان.. منتخب مصر يتأهل لدور الـ16 بعد فوزه على السودان بنتيجة (1 / 0)

مباراة مصر والسودان تتصدر جوجل بعد فوز المنتخب المصري على المنتخب السوداني بنتيجة (1/0)، وبهذه النتيجة تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 لبطولة أمم افريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون.

وفاز منتخب مصر بهدف نظيف سجله محمد عبد المنعم في مباراة مصر والسودان التي جمعتهما مساء الأربعاء ليرفع المنتخب الوطني رصيده إلى 6 نقاط.

وعن ملخص مباراة مصر والسودان، استحوذ محمد النني على الكرة وكاد أن يسجل الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وكاد المنتخب السوداني ن يسجل هدفه الأول أيضا في الدقيقة 4 ولكن دون جدوى.

كما أهدر مصطفى محمد فرصة ومرر الكرة خارج المرمى، كما واصل لاعبو المنتخب الضغط عن طريق محمد صلاح وعبد الله السعيد ومرموش فى محاولة لهز الشباك السودانية، واستمر لاعبو الفريقين يحاولون جاهدين السيطرة على الكرة لهز الشباك.

وسجل اللاعب محمد عبد المنعم الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 35 من عمر المباراة، من ركلة ركنية نفذها عبد الله السعيد استقبلها محمد عبد المنعم برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك.

وواصل منتخب مصر الضغط بعد الهدف الأول، وكاد محمد صلاح يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 43 لكن الحارس السوداني يمنعه، ونتهى الشوط الأول بتقدم مصر بهدف دون رد.

وشهد الشوط الثاني هجمات متتالية من جانب المنتخب المصري، ولكن انتهى الشوط لثاني ولم يشجل أي لفريقين أهداف، لتحسم نتيجة المباراة بفوز المنتخب المصري بهدف في الشوط الأول دون رد.

أما عن تشكيل منتخب مصر لمواجهة السودان، ضم كلا من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعمر كمال ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازى وأيمن أشرف فى الدفاع، ومحمد الننى وعمرو السولية وعبد الله السعيد فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.