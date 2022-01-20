986 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 986 مليون درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 247 مبايعة بقيمة 726.84 مليون درهم منها 41 مبايعة أراض بقيمة 193.88 مليون درهم و206 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 532.96 مليون درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

و تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 79 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 9 ملايين درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 73 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

و تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم تلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 121 مليون درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 252 مليون درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 81.55 مليون درهم و46 رهن فلل وشقق بقيمة 170.45 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 90 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية الأولى بقيمة 52 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل خمس بقيمة 7.25 مليون درهم كان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 3 ملايين درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة مليوني درهم.