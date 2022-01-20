غرفة أبوظبي تبحث تعزيز الأعمال مع وفد جزائري

بحث عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة صناعة أبوظبي خلال لقائه في مقر مبنى الغرفة خميسي عريف، سفير الجمهورية الجزائرية لدى الدولة والوفد الدبلوماسي المرافق له سبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي ونظيره في الجزائر، واستشراف آفاق تطويرها بما يسهم في تعزيز مجالات الاستثمار المشترك.

حضر اللقاء سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي.

وتم تعريف السفير بخدمات غرفة أبوظبي، واستعراض ما توفره لأعضائها، فضلًا عن المبادرات المبتكرة التي تنفذها غرفة أبوظبي لدعم مجالات العمل الاقتصادي. لا سيما وأن إمارة أبوظبي تعتبر بيئة خصبة لإنشاء الأعمال ونموها، وتشكل للمستثمرين بيئة استثمارية متطورة، مما يجعلها حافزا كبيرا للاستثمارات الجزائرية الهادفة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتنويع الأسواق التصديرية المتاحة أمام منتجاتها باتجاه الأسواق الآسيوية.

وأكد المزروعي أن غرفة أبوظبي حريصة على تكثيف التعاون المتبادل وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يخدم بيئة الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والجزائريين.

من جانبه، أعرب السفير الجزائري خميسي عريف عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لافتًا إلى المكانة المرموقة التي تحتلها دول الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود العملية لتوثيق علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، خاصة المجال الاقتصادي والتجاري.