باليوم والتاريخ.. خريطة ظواهر الكسوف والخسوف عام 2022

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بوابة الفجر
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حرصا من بوابة “الفجر” الإلكترونية، ننشر لكم باليوم والتاريخ خريطة ظواهر الكسوف والخسوف عام 2022، وعن تفاصيل الكسوفات والخسوفات خلال عام 2022، إليكم التالي:


- كسوف جزئي للشمس في 30 أبريل
- خسوف كلي للقمر في 16 مايو
- كسوف جزئي للشمس في 25 أكتوبر 
- خسوف كلي للقمر في 8 نوفمبر

كسوف جزئي للشمس في 30 أبريل

يشهد سكان جنوب وغرب أمريكا الجنوبية والمحيط الباسفيكي الكسوف الجزئي للشمس الذي يوافق 30 من أبريل، ومن المنتظر أن يغطي  قرص القمر نحو 64 ٪ من قرص الشمس عند ذروة الكسوف.

خسوف كلي للقمر في 16 مايو
يشهد سكان  قارة أوروبا – قارة إفريقيا – قارة آسيا – أمريكا الشمالية – أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي - المحيط الهندي- القارة القطبية الجنوبية، ومن لمنتظر أن يغطي ظل الأرض 141.4% تقريبا من سطح القمر.


كسوف جزئي للشمس في 25 أكتوبر 
من المنتظر أن يشهد الكسوف الجزئي للشمس سكان أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق إفريقيا.


خسوف كلي للقمر في 8 نوفمبر
يظهر الخسوف القمري في نوفمبر 2022، يظهر لمعظم سكان أمريكا الشمالية ويرتفع فوق أستراليا وآسيا، ويغطي أمريكا الجنوبية وشرق أمريكا الشمالية. 

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