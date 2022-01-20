الإمارات تبحث مجالات التعاون مع وزير ريادة الأعمال الإستوني

الاقتصاد
بوابة الفجر
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بحث  مطر محمد الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات الإماراتية مع أندرو سوت وزير ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية إستونيا والوفد المرافق له فرص التعاون المشترك في مجال التنقل ذاتي القيادة والذكاء الاصطناعي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في النقل الجماعي.

واستعرض الجانبان خلال لقاء مشترك سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة الطرق والمواصلات ونظيراتها في جمهورية إستونيا.

وأطلع معالي مطر الطاير الوفد الإستوني على جهود الهيئة في تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعي واستراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة والتي تهدف إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية وذاتية القيادة في عام 2030.

من جانبه أشاد معالي أندرو سوت بتجربة هيئة الطرق والمواصلات في توفير منظومة متكاملة من وسائل المواصلات العامة وتوظيف التقنيات الذكية في تسهيل حركة تنقل السكان في المدينة.

وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بما يخدم مصالح الجانبين إلى جانب مشاركة إستونيا في المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية لعام 2024 الذي يقام في دبي لأول مرة خارج قارات أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وشرق قارة آسيا.

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