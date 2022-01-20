أسهم شركات قطاع السفر تدفع الأسهم الأوروبية للارتفاع

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أغلقت الأسهم الأوربية على ارتفاع اليوم الخميس وقادت أسهم شركات قطاع السفر المكاسب بعد أن عبرت رايان إير عن ثقتها في التعافي هذا العام بينما تراجعت عائدات السندات عن ذرى بلغتها في الآونة الأخيرة مما خفف بعض الضغط عن الأسهم.

وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة مرتفعا 0.5%  متغلبا على خسائر سجلها في وقت سابق من الجلسة ومستمرا في التعافي للجلسة الثانية على التوالي.

وكانت أسهم شركات قطاع السفر الأفضل أداء بصعود بلغ 2.9% مع تسجيل أسهم شركات الطيران لقفزة على أثر التصريحات المتفائلة من رايان إير بشأن السفر هذا العام. وزادت أسهم شركة الطيران المنخفضة التكلفة 4.2%.

واستفادت الأسهم والمؤشرات الأوروبية بشكل عام من تراجع عائدات السندات الألمانية مرة أخرى لما دون صفر بالمئة متراجعة عن سلسلة من المكاسب القوية التي سجلتها هذا الأسبوع.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا 1.5% والمرافق 1.7%.

ويميل أداء القطاعين للضعف في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وشهدا انخفاضات قوية هذا العام.

وتراجعت أسهم شركات الطاقة عن أعلى مستويات في عامين مع هبوط أسعار النفط الخام بعد شهر من تسجيلها ارتفاعات.

كما هبط سهم يونيليفر 0.5% بعد أن قالت الشركة إنها لن تزيد عرضها البالغ 50 مليار جنيه إسترليني أي 68 مليار دولار  لشراء وحدة الرعاية الصحية التابعة لشركة غلاكسو سميث كلاين بعد أن رفضته الشركة من قبل.

وتراجعت أسهم غلاكسو 1.8%.

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