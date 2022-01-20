بعد تصدره جوجل.. التفاصيل الكاملة حول النسخة العربية من فيلم أصحاب ولا أعز

تصدر فيلم أصحاب ولا أعز تريند جوجل خلال الساعات الماضية، لذا تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية، التفاصيل الكاملة حول النسخة العربية من فيلم أصحاب ولا أعز، من أبطال الفيلم وقصة فيلم أصحاب ولا أعز والأحداث، حيث يعتبر أول فيلم بالنسخة العربية يتم عرضه على شبكة نيتفليكس.

فيلم أصحاب ولا أعز

فيلم أصحاب ولا أعز من الفيلم الشهير Perfect Strangers، حيث تم تقديمه على مدار سنوات عديدة وله أكثر من نسخة، ويترقب المشاهدين والمتابعين على أحر من الجمر رؤية الفيلم ومتحمسين لرؤيته كثيرا.

أبطال فيلم أصحاب ولا أعز

فيلم أصحاب ولا أعز هو إنتاج عربي مشترك بين مصر ولبنان والإمارات، ويكون بطولته كلا من منى زكي والفنان الأردني إياد نصار، ومن لبنان كل من عادل كرم المذيع الشهير، دياموند بو عبود وجورج خباز وهو ملحن موسيقي شهير، والمخرجة ناديم لبكي.

فيلم أصحاب ولا أعز عبر شبكة نيتفليكس

فيلم أصحاب ولا أعز، متحا عبر شبكة نتفلكس من 20 يناير، وقد أقيم له عرض خاص في مدينة دبي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

قصة فيلم أصحاب ولا أعز

فيلم أصحاب ولا أعز مأخوذ عن قصة للكاتب الايطالي فيليبو بولونيا، وتم تقديم العديد من لنسخ من الفيلم وآخرهم العربية.

أحداث فيلم أصحاب ولا أعز

وتدور أحداث فيلم أصحاب ولا أعز حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة وهي أن يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، والأسرار تكشف وتتولي الأحداث المثيرة والشيقة.