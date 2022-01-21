معاون رئيس الوزراء الأسبق: منتدى شباب العالم حمل شعار "الإنسانية" لهذا السبب

قال الدكتور هشام فهمي، معاون رئيس الوزراء الأسبق، إن الشباب هم قوة الأوطان، لافتًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يولى أهمية قصوى لملف تمكين الشباب منذ تولية الحكم.

وأضاف فهمي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن منتدى شباب العالم حمل شعار "الإنسانية" لما تشهده الدولة في الوضع الحالى من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتابع معاون رئيس الوزراء الأسبق، أن منتدى شباب العالم هو حصاد ونتاج لإنجازات الدولة على مدار عام، مشيرا إلى أن ميزة النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم أنها جاءت في وقت عصيب، فمعظم دول العالم لا تعلم متى ستنهي إغلاقها بسبب كورونا أو متى ستعود الحياة لطبيعتها لديهم.