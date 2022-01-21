محمد موسى يروي تفاصيل معاناته مع كورونا: رجعت من الموت (فيديو)

حرص الإعلامي محمد موسى، عقب تعافيه من فيروس كورونا على تقديم الشكر والتقدير لكل الزملاء الذين ساندوه خلال فترة مرضه التي استمرت 12 يومًا.



وأضاف “موسى” خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم: "شكر لكل الناس اللي اهتموا بالسؤال عليا خلال الفترة اللي فاتت بعد إصابتي أنا وزوجتي بفيروس كورونا سواء باتصال تليفوني أو برسالة علي الواتس أو بدعاء لنا بالشفاء علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والحقيقة الواحد رجع من الموت مرة تانية".



تابع الإعلامي: "الفيروس اللعين مالوش كتالوج الأعراض بدأت عندي يوم الأحد قبل الماضي وكانت صعبة خلال الأربع أيام الأولى ثم بدأت تهدأ فتوجهت لمستشفي صدر العباسية وقابلت الدكتور محمد عيد مدير المستشفي وعملت أشعه ومسحة وتحاليل يوم الأربعاء قبل الماضي وظهرت النتيجة الخميس وكنت ساعتها جهزت نفسي ورايح علي القناة عشان أطلع في البرنامج وبعد ما عرفت إن المسحة إيجابية رجعت مرة تانية لبيتي وقفلت بابي عليا أنا وأسرتي وكملنا عزل لأن مش من المعقول أني كنت أجي اطلع هوا واضر الناس اللي بتتعامل معايا والحمد لله بعد 12 يومًا من العزل بقينا تمام وبدعي ربنا سبحانه وتعالي أن لا يصاب أحد بهذا الفيروس اللعين لأنه عبارة عن زلزال بيهز كل كيان الواحد".