محمد موسى: وائل الإبراشي دخل قلوب الملايين بوطنيته ومهنيته

توك شو
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
Advertisements

نعى الإعلامي محمد موسى، رحيل الإعلامي وائل الإبراشي بكلمات مؤثرة، لافتًا إلى أن الراحل رجل أثرى العمل الصحفي والإعلامي بمهنيته ووطنيته وحضوره الطاغي ودخل قلوب الملايين من أبناء الشعب، وهو رحل بجسده ولكن ما قدمه من أجل هذا الوطن باقِ ويتحدث عنه.


وأضاف “موسى” خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن “وائل الإبراشي كان من أشد من وقفوا وواجهوا حكم الإخوان الإرهابية وبكل ضراوة  وعشان كده لجان الإخوان الإلكترونية فتحوا منصات هجومهم وشماتتهم فيه بعد رحيله”.


تابع الإعلامي: "وائل الإبراشي هو الرجل الذي قدم نموذجًا للمعارضة الوطنية التي تعمل من أجل البناء وليس الهدم مهما اتكلمت وقلت عن هذا الرجل لن أوفيه حقه.. ولكن يبقى أن نتضرع للمولى عز وجل بأن يتغمده برحمته، وأن يجعل قبره نورًا وأن يلهم زوجته وابنته وأسرته وكل محبيه الصبر والسلوان".

وائل الإبراشي الحدث اليوم حكم الإخوان الإخوان الإرهابية برنامج خط أحمر

مواد متعلقة

أميرة عبيد: الرجل المصري أصيل.. وهذا الدليل

خبيرة أسرية: الرجل سند المرأة ولا يمكن الاستغناء عنه

خبير أسري يكشف مفاهيم خاطئة تجعل الرجل ينفر من المرأة

وزير الزراعة يستعرض جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي خلال الاحتفال باليوم العالمي للغذاء

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر 3.. النجمات يسبحن فى بحيرة القلب الجاف

فرنسا تحبط هجوما مسلحًا في محطة قطارات بباريس

المفتي يدعو الشباب إلى ضرورة دعم الدولة في هذه المرحلة

دراسة كنسية: كلمة طلاق لم ترد في العهد الجديد وذكرت فقط في القديم
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

"ببلاش".. 8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد السودان في كأس أمم إفريقيا 2022

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 21-1-2022

تطورات أزمة نجم الزمالك.. طالع التفاصيل

صوفيا فيرجارا تظهر في إطلالتها الأولى من Griselda

رئيس كوريا الجنوبية يتعهد ببذل جهود لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مصر

تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد كوت ديفوار قبل صدام أمم إفريقيا (أرقام)

شاهد.. مي الغيطي تكشف كواليس دورها في "قمر 14"

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 21-1-2022