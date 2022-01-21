محمد موسى: وائل الإبراشي دخل قلوب الملايين بوطنيته ومهنيته

نعى الإعلامي محمد موسى، رحيل الإعلامي وائل الإبراشي بكلمات مؤثرة، لافتًا إلى أن الراحل رجل أثرى العمل الصحفي والإعلامي بمهنيته ووطنيته وحضوره الطاغي ودخل قلوب الملايين من أبناء الشعب، وهو رحل بجسده ولكن ما قدمه من أجل هذا الوطن باقِ ويتحدث عنه.



وأضاف “موسى” خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن “وائل الإبراشي كان من أشد من وقفوا وواجهوا حكم الإخوان الإرهابية وبكل ضراوة وعشان كده لجان الإخوان الإلكترونية فتحوا منصات هجومهم وشماتتهم فيه بعد رحيله”.



تابع الإعلامي: "وائل الإبراشي هو الرجل الذي قدم نموذجًا للمعارضة الوطنية التي تعمل من أجل البناء وليس الهدم مهما اتكلمت وقلت عن هذا الرجل لن أوفيه حقه.. ولكن يبقى أن نتضرع للمولى عز وجل بأن يتغمده برحمته، وأن يجعل قبره نورًا وأن يلهم زوجته وابنته وأسرته وكل محبيه الصبر والسلوان".