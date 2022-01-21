مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي

قال السفير بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن السوق المصري يوجد به عدد كبير من السيارات الكورية التي نستوردها من الخارج، لافتًا إلى أن مصر أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، مؤكدًا على أهمية صناعة السيارات ذات الحجم الكبير النموذجي بحيث لا يقل عن 500 ألف سيارة.

وأضاف “بيومي” في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن كوريا الجنوبية أنشأت خطًا لصناعة الحاويات ببورسعيد، كما ساهمت في تطوير ميناء الإسكندرية بعد تداعيات الحرب العالمية الثانية، فضلًا عن عرضهم مؤخرًا مساعدة مصر في الأمان النووي، مشيدًا بتقدم كوريا الجنوبية في هذا المجال المهم.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن كوريا الجنوبية من الدول المجتهدة وتغلغلت في السوق المصري، لافتا أن حجم التبادل التجاري يقترب من 2 مليار دولار، وتريد توريد بضائعها إلى السوق الأوروبي عن طريق قناة السويس.