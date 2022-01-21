محمد موسى يهنئ رجال الشرطة بعيدهم الـ70

توك شو
محمد موسى
محمد موسى
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هنأ الإعلامي محمد موسى، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والضباط، والأفراد، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 70.

 

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم: "25 يناير لا يُعني ليّ أي شيء آخر سوى أنه عيد لرجال الشرطة البواسل، عيد للبطل مصطفى رفعت هو وكل زملائه الراحلين والحاليين".



وتابع الإعلامي محمد موسى: لولا التضحيات التي قدمها ضباط وجنود الشرطة منذ عام 2011 حتى الآن ما كان مصر تتمتع بهذا الأمن والرخاء والتنمية والاستقرار التي تشهده الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية في حماية الوطن.

أجهزة الأمن وزير الداخلية عبدالفتاح السيسي الإعلامي محمد موسى 2011 الاحتفال بعيد الشرطة

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