بعد تعافيه من كورونا.. محمد موسى يظهر بالكمامة على الهواء "فيديو"

توك شو
محمد موسى
محمد موسى
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ظهر الإعلامي محمد موسى، على الهواء مرتديًا الكمامة، عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

 

وحرص موسى، على تقديم الشكر والتقدير لكل الزملاء الذين ساندوه خلال فترة مرضه التي استمرت 12 يومًا.

 

وتابع الإعلامي خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم: "شكرًا لكل الناس اللي اهتموا بالسؤال عليا خلال الفترة اللي فاتت بعد إصابتي أنا وزوجتي بفيروس كورونا سواء باتصال تليفوني أو برسالة علي الواتس أو بدعاء لنا بالشفاء علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والحقيقة الواحد رجع من الموت مرة تانية".

محمد موسى الإعلامي محمد موسى قناة الحدث برنامج خط أحمر فيروس كورونا المستجد

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