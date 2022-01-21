بعد تعافيه من كورونا.. محمد موسى يوجه الشكر لمن ساندوه "فيديو"

حرص الإعلامي محمد موسى عقب تعافيه من فيروس كورونا على تقديم الشكر والتقدير للدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح الذي تابع حالته لحظة بلحظة.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم: كل الشكر أيضا للنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب السابق والفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية والمطرب طارق الشيخ والمطرب سمسم شهاب، ومحمد مدني المدير التنفيذي لقناة الحدث وكل قيادات مؤسسة فيرست ميديا.

كما وجه الشكر لكل مذيعي القناة على رأسهم الإعلامي أحمد عبد العزيز والإعلامي أشرف شرف والإعلامي فيصل عبدالعاطي، والموسيقار محمد أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية والملحن محمد ضياء.