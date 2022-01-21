رئيس قسم الحساسية بـ "المصل واللقاح": أغلب وفيات كورونا غير مطعمين "فيديو"

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن أغلب الوفيات بفيروس كورونا هي لأشخاص غير ملقحين، أما الحاصلين على اللقاح فهناك إمكانية للإصابة بالفيروس لكن لا يصل للوفاة.



وأضاف “الحداد” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أمر ضروري، ولا يمكن التهاون بأضرار الإصابة بالفيروس، كما أن اللقاح يحمي من مضاعفات الإصابة بالفيروس، والتي من بينها الوفاة والآثار الرئوية وغيرها.



وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن هناك أشخاصًا يصابون بالفيروس رغم حصولهم على اللقاح، ولكن تكون الإصابة وأعراضها بسيطة ويمكن تجاوزها بسهولة.