مصر لتأمينات الحياة تحقق نتائج غير مسبوقة خلال العام المالي 2020-2021

توك شو
مصر لتأمينات الحياة
مصر لتأمينات الحياة
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أشاد الإعلامي محمد موسى، بالنجاح الكبير الذي تحققه شركة مصر لتأمينات الحياة كل عام للارتقاء بنتائج أعمال الشركة وتحقق نجاحات هامة، لافتا إلى أن شركة مصر لتأمينات الحياة بقيادة الدكتور أحمد عبدالعزيز الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة حققت ارتفاع في اجمالي الأقساط بنسبة 54% لتسجل 7.7 مليار جنيه وارتفاع في معدلات النمو بنسبة 5 ٪.


وأضاف “موسى” خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أنه رغم ظروف جائحة كورونا الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1،6 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه في العام السابق، مشيرًا إلى أن الشركة حققت حصة سوقية متوقعة تتعدي 30% من حجم اقساط تأمينات الأشخاص.


وتابع: بالإضافة لكل هذه النجاحات الشركة أصبحت تمتلك  أكبر رأس مال مصدر في تأمينات الحياة بالسوق المصري3 مليار جنيه، مشيرًا إلى تصريحات الدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، عقب إعلان هذه الأرقام: " لقد كانت رحلتنا في عام 2020-2021 امتدادًا لنجاحاتنا السابقة وتحقيقًا لرؤية الشركة في أن تصل الحلول والمنتجات التأمينية التي توفرها شركة مصر لتأمينات الحياة إلى كل بيت مصري، وذلك من خلال تعزيز الأعمال الرئيسية وإثراء محفظة المنتجات والخدمات التأمينية والرقمية، وتعظيم رأس المال والتنويع في العوائد من خلال فرص النمو الجديدة والشراكات الاستراتيجية.

محمد موسى عام 2020 كورونا 2021

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