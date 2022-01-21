إنجازات بالأرقام.. البنك الزراعي يحقق معدلات نمو كبيرة في حجم أعماله خلال2021

أشاد الإعلامي محمد موسى، بتحقيق البنك الزراعي المصري طفرة كبيرة في حجم نتائجه وأعماله حيث أسفرت عن تحقيق أرقام ومعدلات إنجاز غير مسبوقة خلال عام 2021 المنقضي تحت قيادة المصرفي الكبير علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة.



وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الأرقام تؤكد أن حجم محفظة القروض في البنك الزراعي بلغت 56.2 مليار جنيه بنسبة نمو 53% بالمقارنة بحجم المحفظة في 30 يونيو 2020 التي بلغت وقتها 36.1 مليار جنيه.



ووجه البنك 73 % من محفظة الائتمان لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. ورفع التمويلات المقدمة لقطاع الشركات الكبرى من 713 مليون جنيه إلى 4.5 مليارات جنيه.. كما ضاعف البنك حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية ليبلغ 11 مليار جنيه يستفيد منها أكثر من 300 ألف فلاح.



ومنح البنك في مبادرة إحياء البتلو أكثر من 4 مليارات جنيه لـ 27 ألف مستفيد لتربية نحو 300 ألف رأس ماشية خلال خلال عامي 2020 و2021.



وأكدت الأرقام أن محفظة الودائع ارتفعت بنسبة 45 % لتقفز من 63.6 مليار جنيه في 30 يونيو 2020 لتصل لأكثر من 92.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021.



وأطلق البنك مبادرتين لتسوية ديون العملاء المتعثرين بلغ إجمالي العملاء المستفيدين منها 373 ألف عميل إجمالي مديونياتهم 10.3 مليار جنيه للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا.



وبلغ حجم الإقراض الموجه من البنك لبرنامج باب رزق الذي يستهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمكين المرأة الريفية نحو 70 مليون جنيه خلال عام 2021 استفاد منه 7638 عميل تمثل المرأة 55 % منهم.



واستمرارًا للجهود الكبيرة المبذولة لتطوير البنك الزراعي انتهى البنك من استلام 120 فرعا من الفروع المطورة ضمن خطة البنك الشاملة التي تستهدف تطوير نحو 670 فرعا في كافة أنحاء الجمهورية.. وانتهى البنك من تركيب أكثر من 1100 ماكينة صراف آلي ATM من بين 2000 ماكينة مستهدف نشرها في القرى.



وأصدر البنك نحو 3.1 مليون بطاقة من بطاقة المدفوعات الوطنية (ميزة) حتى الآن وأكثر من 700 ألف بطاقة من كارت الفلاح.



وأتم محمد موسى، البنك الزراعي المصري يستحق لقب (راعي أرض مصر) وكلنا نبارك جهوده ونتمى لهذا البنك العريق وقيادته المحترمة كل التوفيق والتقدم لخدمة الشعب المصري العظيم.