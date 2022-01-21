تفاصيل توفير 20 منتجًا تأمينيًا لعملاء البنك العربي الإفريقي الدولي

توك شو
البنك العربي الإفريقي
البنك العربي الإفريقي
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أشاد الإعلامي محمد موسى، بتوقيع البنك العربي الإفريقي الدولي بقيادة  شريف علوي العضو المنتدب للبنك  اتفاقية للتأمين البنكي مدتها 5 سنوات مع شركة أكسا مصر، والتي تقدم العديد من منتجات الحماية التأمينية الجديدة والمتميزة للعملاء، في إطار حرص البنك العربي الإفريقي الدولي على تقديم أفضل المنتجات والخدمات غير المصرفية ذات القيمة المضافة، والتي تتمتع بجودة عالية وتلبي كافة احتياجات العملاء.


وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، سيتم بمقتضى هذه الاتفاقية، توفير ما يزيد عن 20 منتج تأميني لعملاء البنك العربي الإفريقي الدولي، بما يمنحهم منافذ مركزية متمثلة في عدد من فروع البنك، للحصول على محفظة منتجات متكاملة، بما في ذلك وثائق التأمين الطبي، والخطط المتنوعة لتأمينات الحياة والادخار وخطط الحماية المختلفة. 


وصرح شريف علوي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة للبنك العربي الإفريقي الدولي قائلًا: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع شركة أكسا بالتحديد، نظرًا لتاريخها العالمي المشرف وسجل نجاحها في السوق المحلي، وذلك تماشيا مع المحاور الرئيسية لاستراتيجيتنا وهي وضع العملاء على رأس اهتماماتنا وتحقيق أداء مالي متوازن بحلول مبتكره ومتطورة مع تقديم قيمة مضافة لمنتجاتنا المصرفية وغير المصرفية حيث سيوفر هذا التعاون باقة كبيرة ومتنوعه من منتجات وخدمات الحماية التأمينية التي صممت خصيصا لتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء، وذلك في اطار رؤية البنك نحو تحقيق نجاح ينعكس في المقام الأول على المجتمع الذي نعيش ونعمل فيه".

محمد موسى الحدث اليوم البنك العربي تأمينات الحياة العربي الافريقي

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