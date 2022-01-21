محمد موسى يفتح النار على "عواطلية السوشيال ميديا": "كله عايز الترند"

فتح الإعلامي محمد موسى، النار على "اليوتيوبر والبلوجر" المنتشرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "وصل بينا الحال إن كل مشكلة عندنا أو بنعاني منها نعرضها على السوشيال ميديا"، موضحًا أن كل المنازل تحدث بها خلافات زوجية ولكن دائما ما تكون بين الزوجين فقط ولا تخرج لأقرب الأشخاص.



وقال “موسى” خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم: "إيه حصلنا عشان نبقى وشوشنا مكشوفة بالشكل ده، كله خلاص بيدور على الترند والشهرة حتى على حساب ولادهم وأطفالهم، مبقاش عندنا تفكير في حرمات البيوت والأسرار الأسرية.



وعرض الإعلامي مقطع فيديو لزوجين يقومان باستغلال طفلهما في محاولة السيطرة عليه وجعله يكره الطرف الآخر، حيث تقوم الأم بسب الأب بأقذر الألفاظ، وكذلك الأب أيضا، متسائلا "ما ذنب الطفل فيما يحدث بين الزوجين".