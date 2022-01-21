مأساة طفلة 4 سنوات تعاني الموت بعد جراحتين.. ومحمد موسى يناشد المسئولين

استعرض الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، مأساة الطفلة نهى البالغة من العمر ٤ سنوات ونص، بمركز نبروه الدقهلية، حيث تعاني من مضاعفات إجرائها عمليتين شق حجنري وأنبوبة غذائية وعدم قدرتها على تناول الطعام.

وقالت والدتها في استغاثتها: "بنتي نهى عاملة عمليتين شق حجنري وأنبوبة غذائية ومحرومة من الأكل والشرب كطفلة طبيعية.

أضافت،: "الموضوع بدأ لما بنتها شربت مادة ك أو ية من ٢٠١٩ بعدها ذهبوا لطبيب أطفال في المنصورة واتحجزوا اكتر من شهر وبعدين عملوا أول منظار واكتشفوا إن فيه غشاء بين البلعوم والقصة الهوائية عملولها عملية شق حنجري وعملية عشان تقدر تتنفس وبعدين راحوا يعملوا المنظار التاني الدكتور معرفش يعملها راحوا عملوا أنبوبة معدية تاكل وتشرب منها.. ومن ٢٠١٩ وحالتها في النازل".

تابعت، "طبيب الأطفال بالمنصورة أرسلهم لمستشفى دمرداش وتم تسليم الأوراق بتاع البنت هناك وأرقام تليفون والدتها من سنة ونص ومحدش تواصل معاهم.. وبعدين نشرت حالة البنت من خمس شهور والناس تواصلو معاها وحاولوا يساعدوها ماديًا لكن هي كانت رافضة وعايزة بنتها تتعالج وحد يدخلها مستشفى".

أتمت، "في حد كلمنا وباعتنا لمعهد ناصر بالقاهرة وراحنا واتحجزت أكتر من ١٦ يوم والدكتور قال البنت بتبلع مياه وعصير وحرام نعمل عملية زرع مريء الأول نحاول نعملها منظار وطلب للبنت خروج من المستشفى معهد ناصر وطلب انهم يروحوا دمرداش تاني وراحوا وسلموهم الورق والاشاعات الجديدة ورقم تليفونها ولكن محدش اتواصل معاها".

وناشد الإعلامي محمد موسى، وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بتبني علاج حالة هذه الطفلة.