محمد موسى: السوشيال ميديا أصبحت فيروسا قاتلا لعقول الناس

توك شو
محمد موسى
محمد موسى
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فتح الإعلامي محمد موسى النار على أبوين صورا مقطع فيديو لطفلهما أثناء قيام الأم بسب الأب أمام الطفل بألفاظ سيئة، كما يقوم الأب بالرد على هذا الأمر موجها حديثه للطفل أيضا.


وقال موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم: "الفيديو ده بقاله سنة، ولكن مازل منتشر يعني الولد كل ما يكبر الفيديو هيبكر معاه، والسؤال هنا، والد الطفل ده هيستفيد ايه من أنه  يصور ابنه بالشكل ده ويخليه يقول الألفاظ دي".


وأضاف أن الأب ينتقم من الأم بهذه الطريقة، دون التفكير في الابن ولا نفسيته وشكله أمام أصحابه، حقيقي أنا مستاء جدا من أوضاع السوشيال ميديا التي أصبحت فيروس قاتل لعقول الناس.

السوشيال ميديا الحدث اليوم برنامج خط أحمر قناة الحدث اليوم

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