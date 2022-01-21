مقطع فيديو يثير الجدل على "السوشيال ميديا".. ومحمد موسى: ما ذنب الطفل

عرض الإعلامي محمد موسى مقطع فيديو لأسرة تقوم باستغلال طفلها في جلب المشاهدات، وذلك من خلال قيام الأم بسبب الأب أم الطفل بكلمات قذرة.



وقال موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم: "طبعا أنا مينفعش أعرض الفيديو بالصوت لأن الكلام اللي فيه عبارة عن كارثة، أنا عايز بس حكمكم على ست مطلقة تسب الأب أمام ابنها بألفاظ قذرة، وأوعى تاكل معاه، والأب يستغل ده في ابنه ويصوره عشان يفكره بيه بعدين ويقوله، شفت مك كانت بتكرهك فيا إزاي".



وطرح الإعلامي سؤالا، وقال: "طفل زي ده ذنبه إيه في الحدوتة بتاعتكم دي عشان يتعمل فيه كده، ويا ترى أما يكبر هيشوف أمه وأبوه بأنه صوره بعد ماشوهوه نفسيًا، الولد بيتكلم كأنه وسط غابة وحواليه وحوش، عن كمية الخوف والرعب اللي في الطفل وعدم الأمان كفيلة تصنع منه جبروت".