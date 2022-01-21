بعد واقعة "بسنت".. فتاة تتهم خطيبها السابق بتهديدها بنشر صورها على السوشيال ميديا

قال الإعلامي محمد موسى إن السوشيال ميديا كل دورها تخريب القيم والعادات، كانت سببا في الشروع في تدمير فتاة أخرى على غرار ما حصل للفتاة بسنت، وهذا ما كشفته أجهزة وزارة الداخلية.



وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن الداخلية كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو خاص بتضرر إحدى الفتيات من خطيبها السابق وتهديدها بنشر صور شخصية لها على مواقع التواصل الاجتماعي لإجبارها على العودة له بعد فسخ خطبتهما.



وقررت الفتاة الشاكية، والمقيمة بدائرة مركز شرطة الحوامدية بالجيزة، الإبلاغ عن أحد الأشخاص وهو مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، لتهديدها بنشر صورها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإجبارها على العودة له عقب فسخ خطوبتهما.