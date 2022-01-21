برلماني: منظمات المجتمع المدني الأوروبية تستهدف عرقلة التنمية في مصر

توك شو
محمد إسماعيل
محمد إسماعيل
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أشاد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، إن منظمات المجتمع الأوروبية تحاول انتقاد مصر في ملف حقوق الإنسان لعرقلة الدولة في ملف التنمية، مشيرا إلى أن التعليم والصحة وتقديم خدمات جيدة تعد من حقوق الإنسان وليست حرية التعبير فقط.

 

وأضاف إسماعيل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كان هناك حوار ديمقراطي بين الشباب والرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقرات أسأل الرئيس، لافتا  الرئيس رد على جميع أسئلة وفود الدول العربية والأجنبية بكل شفافية.

 

ووجه عضو مجلس النواب السابق، التحية لرجال وزارة الداخلية على الجهود الكبيرة التي تضنيها في ملف حقوق الإنسان من خلال تطوير السجون وتقديم خدمات طبية وترفيهية ورياضية وتثقيفية، وتعليم المساجين حرفة لتأهيله لسوق العمل بعد خروجه.

وزارة الداخلية الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي الإعلامي محمد موسى محمد إسماعيل
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