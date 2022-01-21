معاون رئيس الوزراء الأسبق: الرئيس السيسي يضع الشباب أمامه منذ توليه الحكم

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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قال الدكتور هشام فهمي، معاون رئيس الوزراء الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم، وهو يضع أمامه الشباب، خاصة أن الدولة المصرية 60% منها شباب، وبالتالي كيفية الاستفادة منها بشكل منظم.


وأضاف “فهمي” خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن ميزة النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم أنها جاءت في وقت عصيب، فمعظم دول العالم لا تعلم متى ستنهي إغلاقها بسبب كورونا أو متى ستعود الحياة لطبيعتها لديهم.


وتابع معاون رئيس الوزراء الأسبق، أنه في هذا الوقت تأتي الدولة المصرية بقيادتها الرشيدة وتقول إننا بحاجة لعمل منصة حوار لتجميع الشباب وهو منتدى شباب العالم، والذي تضمن الحديث عن جائحة كورونا وتمكين المرأة وغيرها من الموضوعات المهمة.

عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي قناة الحدث برنامج خط أحمر جائحة كورونا النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم منتدى شباب العالم إ

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